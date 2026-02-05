Восемь поездов, следующих в Крым и из него, задерживаются

В пути задерживаются восемь поездов, следующих в Крым и из него. Причиной послужил взрыв цистерн грузового поезда, сошедшего с рельсов в Тамбовской области, из-за которого движение составов через станцию временно приостановили. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

В сторону Республики Крым задерживаются четыре поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь. Минимальное время опоздания составляет 3 часа, максимальное — 7,5 часа.

Из Республики Крым от графика отстают поезда, следующие из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург. Минимальное время задержки достигает 4,5 часа, максимальное — 6 часов.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой», — говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, следовавший с опозданием поезд Симферополь — Москва, с отправлением 3 февраля, прибыл на станцию назначения.

Алина Зорина