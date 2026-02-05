Поезда в Сочи и Новороссийск задерживаются из-за ЧП в Тамбовской области

Пассажирские поезда, следующие в направлении Сочи и Новороссийска, а также из Краснодарского края, продолжают движение с отклонением от установленного графика из-за чрезвычайного происшествия на железнодорожной инфраструктуре в Тамбовской области. Всего с задержкой в сообщении с регионом курсируют шесть пассажирских составов, сообщили в РЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной изменений в расписании стал сход с рельсов грузового поезда на станции Кочетовка. Инцидент произошел накануне: грузовой состав, перевозивший цистерны с топливом, сошел с путей, после чего произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован, однако происшествие потребовало проведения восстановительных работ и временного ограничения движения на участке.

В условиях проведения ремонтных мероприятий пассажирские поезда направляются по временной схеме через грузовой парк станции Кочетовка. Такой порядок движения позволяет обеспечить пропуск составов через так называемое барьерное место, однако неизбежно влияет на соблюдение графика. В настоящее время с отставанием от расписания следуют поезда №266 и №30 Москва—Новороссийск, №102 Москва—Адлер, №101 Адлер—Москва, а также №35 Адлер—Санкт-Петербург и №37 Имеретинский Курорт—Нижний Новгород.

В РЖД отмечают, что задействуются различные технологические решения для максимально оперативной перевозки пассажиров через проблемный участок. Железнодорожники предпринимают меры по оптимизации движения и сокращению времени задержек, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Ранее сообщалось, что один из составов — поезд №266 Москва—Новороссийск — уже проследовал через грузовой парк станции Кочетовка по временной схеме. Восстановительные работы на месте схода продолжаются, а движение поездов находится под постоянным контролем профильных служб.

Мария Удовик