В Адлерском районе Сочи продолжается ликвидация последствий оползня

В Адлерском районе Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий схода оползня, произошедшего на улице Петрозаводской. Повторный сдвиг грунта был зафиксирован после периода интенсивных осадков, которые привели к переувлажнению почвы и дополнительной нагрузке на склон. Ситуация находится на постоянном контроле районной администрации, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Накануне на месте происшествия работали спасательные службы и специалисты муниципального предприятия «Водосток». В рамках первоочередных мер была проведена прочистка системы водоотведения и ливневой канализации, а также организована откачка воды и иловых масс, скопившихся на придомовой территории. Эти действия были направлены на снижение уровня влаги в грунте и предотвращение дальнейшего развития оползневых процессов.

В текущий день работы на проблемном участке были продолжены. Специалисты возобновили вывоз грунта, сошедшего в результате подвижки почвы, с прилегающей территории жилых домов. Техника и рабочие задействованы в расчистке участка и приведении его в безопасное состояние. Все мероприятия выполняются с учетом текущей гидрометеорологической обстановки и особенностей рельефа.

По информации районных властей, мониторинг состояния склона осуществляется на постоянной основе. Специалисты оценивают устойчивость грунта и контролируют возможные изменения, которые могут возникнуть при сохранении неблагоприятных погодных условий. В случае необходимости перечень мероприятий будет расширен, чтобы минимизировать риски для жителей и инфраструктуры.

Мария Удовик