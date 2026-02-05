Лавров: Россия не навязывается в посредники по урегулированию на Ближнем Востоке

Россия не навязывает себя Израилю, Ирану или США в посредники для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Кремль неоднократно призывал к сдержанности в ситуации с Ираном.

«В настоящее время мы не навязываем себя в качестве посредников Израилю, Ирану или Соединенным Штатам. В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию»,— рассказал министр в интервью RT.

В январе президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Переговоры должны пройти 6 февраля. Россия говорила о готовности вывезти обогащенный уран из Ирана.

