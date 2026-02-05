Ночью над Кубанью сбили 36 БПЛА

Над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 36 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО. Всего над регионами РФ за прошедшую ночь ликвидировали 95 украинских беспилотников: 36 — над Краснодарским краем, 27 сбили над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — над Белгородской областью, два уничтожили над территорией Республики Крым и один — над Волгоградской областью.

«Ъ-Кубань» писал, что жители пригородных поселков Прикубанского округа Краснодара сообщили в единую диспетчерскую службу о возможном падении обломков беспилотного летательного аппарата.

Алина Зорина