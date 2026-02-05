В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Обо всех изменениях, которые могут произойти из-за введенных ранее мер, авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании.

Людей призывают следить за актуальной информацией о времени вылета рейсов в сообщениях авиакомпании, которые поступают по контактам, указанным в бронировании. Также новые данные можно узнать на онлайн-табло аэропорта, табло в залах обслуживания или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина