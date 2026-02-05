В Краснодаре проверяют сообщения о падении обломков БПЛА

Жители пригородных поселков Прикубанского округа Краснодара сообщили в единую диспетчерскую службу о возможном падении обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация по всем указанным адресам проверяется специальными службами. Повреждений критически важной инфраструктуры на территории Краснодара не зафиксировано.

Глава города напомнил жителям о запрете фото- и видеосъемки работы системы противовоздушной обороны. «При обнаружении фрагментов беспилотника — не подходите и не трогайте их, сообщите по единому номеру экстренных служб — 112», — заявил Евгений Наумов.

Алина Зорина