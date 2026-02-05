В Белгородскую область прибыла колонна МЧС для ликвидации последствий обстрелов

В Белгородскую область прибыла колонна МЧС. Спасатели помогут восстанавливать объекты энергетики после обстрелов, сообщила пресс-служба министерства.

В регион направили 54 человека из Ногинского и Тульского спасательных центров, а также 23 единицы техники. Спасатели доставили 30 передвижных электростанций и пять топливозаправщиков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что привезенные генераторы установят на объектах здравоохранения, водоснабжения, водоотведения, социнфраструктуры и в многоквартирных домах. Их доставят в Белгород, Белгородский район, Шебекинский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский и Губкинский округа.

Господин Гладков заверил, что власти намерены минимизировать сроки восстановления электроэнергии. «На 100% восстановить и мгновенно переключить на резервную генерацию без потерь невозможно. Но мы постоянно смотрим, какие дополнительно привлечь ресурсы»,— уточнил он.

В Белгородской области на фоне военной операции на Украине ввели режим ЧС федерального уровня и режим КТО. 3 февраля в результате очередной атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу был серьезно поврежден инфраструктурный объект. На АЗС в регионе появились очереди желающих купить топливо для генераторов.

Подробности — в материале «Ъ-Черноземье» «Белгород погас ненадолго».