Белгород погас ненадолго

Вечером 3 февраля ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате был поврежден инфраструктурный объект, что вызвало массовые отключения электроэнергии, воды и подачи тепла в условиях 20-градусного мороза. Десятки людей застряли в лифтах, на улицах отключили светофоры. В ДК «Энергомаш» вечером вторника шел концерт Валерия Кипелова, но, когда отключился свет, выступление не прервалось — публика подпевала песням «Беспечный ангел» и «Я свободен» при свете фонариков. В то же время в городе аварийные бригады оперативно начали восстановительные работы, которые продолжаются и утром среды.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Новый удар ВСУ по Белгороду привел к отключениям света, воды и тепла (фото — жанровое)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена в 20:01 вторника, 3 февраля, отбой дали спустя полчаса. Спустя считанные минуты стало известно о первых последствиях для инфраструктуры на земле: муниципальное предприятие «Белоблводоканал» подтвердило, что после обстрела отключилось электроснабжение на водозаборах. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в 20:36 сообщил, что ракетами был поврежден некий «инфраструктурный объект». Предварительно, обошлось без пострадавших. Вскоре появилась информация водоканала об отключениях на всех водозаборах Белгорода, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения. Обесточены оказались объекты в Ракитянском и Краснояружском, частично в Яковлевском округах. Нарушена работа систем водоснабжения в Шебекино, поселках Маслова Пристань и Графовка.

С 19:00 в белгородском доме культуры «Энергомаш» выступал рок-музыкант Валерий Кипелов со своей группой. Когда во время концерта свет на площадке был отключен из-за обстрелов города, группа продолжила играть в темноте. Публика подпевала песням «Беспечный ангел» и «Я свободен» при свете фонариков. Позже администраторы сообщества группы «ВКонтакте» написали: «Белгород, спасибо вам за такое единение! Вопреки всему, выступление было продолжено!».

В 21:59 мэр Белгорода Валентин Демидов проинформировал, что «в некоторых частях города есть сбои подачи электроэнергии, технической воды и теплоснабжения, не работают светофоры». Оперативные службы приступили к работе на местах. На основные транспортные магистрали вывели 34 регулировщика ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, пока энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

К этому времени завершилось заседание регионального оперативного штаба и Вячеслав Гладков выступил с обращением к белгородцам. «Хотел бы попросить вас с пониманием отнестись к тому, что я скажу. В первую очередь, что я не смогу максимально подробно рассказывать о ходе восстановительных работ. Почему? Потому что противник мониторит ситуацию и может нанести очередной удар, который может привести к еще большим последствиям»,— заявил губернатор.

Господин Гладков подчеркнул, что все аварийные бригады находились на местах с первых минут после атаки. Параллельно началось обследование поврежденного оборудования и его восстановление. На АЗС, как подтвердил глава региона, поздним вечером вторника появились очереди, губернатор связал их с жителями, которые не успели заблаговременно запастись топливом для генераторов.

«Хотел сказать, что топлива в области достаточно, все АЗС у нас работают, поэтому нужно немножко отъехать в пригород для того, чтобы купить дизтопливо или бензин для своих генераторов и не создавать большой очереди»,— заверил господин Гладков.

В областном центре в соответствии с регламентом вечером вторника после обесточивания начали запускать генераторы на соцобъектах и объектах энергетики, в первую очередь — системах водоснабжения и водоотведения. Пункты обогрева в городе в этот раз решили не разворачивать.

К 23:00 на объектах водоснабжения в Белгороде запустили резервные источники питания, началось наполнение системы. В городской администрации к этому часу прошло заседание с заместителями и руководителями подразделений, на котором закрепили ответственных за каждым участком работ. Мэр заверил, что больницы запитаны от резервных источников и также указал на достаточность запаса топлива в городе.

Немного позже господин Демидов опубликовал в своем Telegram-канале информацию о людях, застрявших в лифтах многоквартирных домов. По состоянию на 23:00 было известно о 82 застрявших, и 77 из них к тому моменту уже вызволили аварийные бригады.

Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК, вхоит в «Северсталь»), расположенный в пригороде Белгорода, официально заявил, что на предприятии тоже произошло аварийное отключение электроэнергии, но «жизни и здоровью сотрудников ничего не угрожало». Местный оперативный штаб организовал подъем смены из шахты на поверхность. Немного позже, в 0:12 предприятие объявило, что всех шахтеров подняли.

Незадолго до полуночи Вячеслав Гладков выступил с последним вечерним сообщением. Глава региона проинформировал, что на объектах «где невозможно подключить (электричество) или не восстановили, уже работает резервная генерация». По данным водоканала в это время в Белгороде произошло повторное отключение насосной станции, питающей район Харьковской горы. Сообщение о запуске станции в работу появилось в 0:40.

За ночь в Белгороде еще трижды объявлялась ракетная опасность. В последний раз отбой дали в 2:59. Информации о каких-либо новых последствиях не было.

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Белгороде шли всю ночь и продолжаются утром 4 февраля. Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что и в течение могут быть аварийные отключения — «без них сейчас не обойтись».

По данным на утро среды, школы и детские сады Белгорода сегодня работают в очном формате, но родители при желании могут оставлять детей дома. Однако для детей и учащихся Ивнянского, Ракитянского, Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Прохоровского, Корочанского и Яковлевского округов школы и учреждения среднего профессионального образования работают в дистанционном формате, а детские сады — в режиме дежурных групп. В штатном режиме, по информации министерства здравоохранения региона, функционируют медицинские учреждения Белгорода. Водители сообщают, что на дорогах работают светофоры, и движение возвращается к обычному режиму. Торговые центры работают с ограничениями, частично магазины закрыты.

Денис Данилов