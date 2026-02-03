Гладков прокомментировал очереди на АЗС после отключения света

В Белгородской области завершилось заседание оперативного штаба по восстановлению объектов энергетики, поврежденных в результате ночного обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона поделился, что появились очереди на АЗС, отметив, что они связаны с приобретением топлива для генераторов жителями, не успевшими сделать это заранее. Он подчеркнул, что «дефицита топлива в регионе нет», все АЗС продолжают работу, и рекомендовал при необходимости пользоваться заправками в пригороде, чтобы снизить нагрузку на городские станции.

При этом власти не будут подробно комментировать ход восстановительных работ по соображениям безопасности, поскольку ВСУ отслеживает ситуацию и сохраняется риск повторных ударов. По его словам, аварийные бригады приступили к работам «буквально с первых минут»: идет обследование поврежденного оборудования и параллельно начинается его восстановление. В приоритетном порядке планируется возобновление электроснабжения, теплоснабжения и подачи воды в жилые дома.

Сколько осталось белгородцев без света, не уточняется. Им рекомендовано обращаться в колл-центр 122. Губернатор пообещал выступить с обновлением информации в 23:00 по мск.

Господин Гладков добавил, что начато подключение резервных источников питания на социальных и инфраструктурных объектах, в первую очередь на системах водоснабжения и водоотведения: «Пункты временного обогрева не разворачиваем, но готовы к любому развитию ситуации».

Сегодня вечером в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу была серьезна повреждена инфраструктура.

Анна Швечикова