Вэнс: США готовы работать с Россией для сокращения ядерных арсеналов в мире

США будут работать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы попытаться сократить количество ядерного оружия на планете. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью, посвященному ядерной программе Ирана.

Господин Вэнс предупредил, что если Тегеран сможет разработать ядерный арсенал, это приведет к неконтролируемому распространению оружия массового поражения и в других странах. Этого нельзя допускать, сказал вице-президент.

«Забавно: одни говорят, что президент слишком воинственен, а другие — мол, он говорит о дипломатии и переговорах, а надо не говорить, а просто разбомбить их. Президент же не отказывается ни от одного варианта. Он будет говорить со всеми и пытаться достичь цели всеми возможными способами»,— заявил господин Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вчера заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной программе состоятся 6 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, США намерены обсудить не только ядерную программу Ирана, но также и дальность баллистических ракет, а вместе с тем и «отношение к собственному населению». Mehr сообщало, что представители Тегерана не хотят расширять тему переговоров.