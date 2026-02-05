Вице-президент США предрек ядерный хаос на Ближнем Востоке из-за Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не хотят допускать того, чтобы у Ирана появился ядерный арсенал, поскольку это может обернуться неконтролируемым распространением оружия массового поражения по всему региону.

«Если иранцы получат ядерное оружие, знаете, кто обзаведется им буквально на следующий день? Саудовская Аравия. А за ней — кто-то еще из арабских стран Персидского залива. В итоге мы получим распространение ядерного оружия в глобальном масштабе. Самая большая угроза безопасности в мире — это когда ядерное оружие есть у огромного количества людей»,— заявил господин Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

Господин Вэнс заявил, что Белый дом будет работать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы попытаться сократить количество ядерного оружия в мире. «И вопрос лишь в том, как обеспечить соблюдение этой "красной линии"... Забавно, что иногда находятся люди, которые говорят: "Ну, президент настроен слишком воинственно"»,— сказал господин Вэнс.

Переговоры США и Ирана по ядерной программе должны состоятся в ближайшую пятницу в Омане, заявлял министр иностранных дел Аббас Арагчи.