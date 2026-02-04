Mehr: Иран не собирался обсуждать с США что-то помимо ядерной программы

Иран был готов обсуждать с США только вопросы ядерной программы, однако американская сторона стремилась расширить повестку переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на осведомленного источника.

По словам собеседника агентства, США пытались включить в повестку переговоров темы, «выходящие за рамки предыдущих обязательств и соглашений». Речь идет о вопросах обороны и сокращении военного потенциала страны. «Эти требования не только не связаны с ядерной проблемой, но и напрямую касаются национальной безопасности и сдерживающей силы страны и принципиально не подлежат обсуждению»,— сказал источник Mehr.

26 января президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Переговоры должны были пройти в Омане 6 февраля. Сегодня Axios сообщил, что иранская сторона потребовала изменения места и формата, сославшись на необходимость сосредоточиться исключительно на ядерных вопросах. США отказались и отменили встречу.

Сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона планировала обсудить с республикой не только иранскую ядерную программу, но и дальность баллистических ракет, а также «отношение к собственному населению».