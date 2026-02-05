В Батайске оперативные службы устанавливают причины «грохота»

В Батайске оперативные службы устанавливают причины громких звуков. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своем Telegram-канале.

«В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами», — написал чиновник.

Жителей города просят не поддаваться панике, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА. В Ростовской области менее часа назад была объявлена беспилотная опасность, сообщает РСЧС.

«Официальную информацию сообщим дополнительно, как только она поступит. Берегите себя и близких», — подытожил в сообщении Валентин Кукин.

Константин Соловьев