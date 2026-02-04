Переговоры Ирана и США пройдут в Омане 6 февраля

Иран и США проведут переговоры о будущей ядерной сделке 6 февраля в Омане с участием главы иранского МИДа Аббаса Арагчи и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Об этом сообщило агентство ISNA.

По данным ISNA, формат переговоров сохранится прежний: стороны будут вести непрямые переговоры при посредничестве оманской стороны. К встрече может присоединиться и зять президента США Джаред Кушнер.

Изначально планировалось провести встречу в Турции. Источники Financial Times сообщили, что Иран настоял на переносе переговоров в Оман, чтобы формат полностью соответствовал прошлогодним консультациям сторон. По этой же причине иранские власти настаивают, чтобы обсуждалась лишь ядерная программа, но не ограничение ракетной программы Исламской Республики или другие вопросы.

В 2025 году Стив Уиткофф и Аббас Арагчи провели пять раундов переговоров в Омане по иранской ядерной программе, которые оказались безрезультатными. Личные контакты прервались после военной атаки США на иранские ядерные объекты в июле.

Лусине Баласян