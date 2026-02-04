Над акваторией Азовского моря военные сбили 24 беспилотника

В период с 14:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря 24 БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего перехвачено 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 23 из них — над территорией Белгородской области, еще 14 — над территорией Краснодарского края, шесть — над территорией Республики Крым, три — в Курской области и два над территорией Брянской области.

Валентина Любашенко