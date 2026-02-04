В Краснодаре 5 февраля отключат электричество и воду на десятках улиц

В Краснодаре 5 февраля проведут плановые отключения электричества и воды в различных районах города. Доступ к ресурсу перекроют для проведения ремонтных работ на коммунальных сетях, сообщает городская ЕДДС.

С 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено на 28 улицах краевой столицы. Без света останутся жители 1-го Ялтинского проезда, Амурской, Благовещенской, Буденного, Глинки, Горького, Демидовской, Дунайской, Енисейской, Иркутской, Казанской, Калинина, Калининградской, Камской, Карасунской, Комарова, Коммунаров, Куликова Поля, Новосибирской, Плодовой, Ратной Славы, Седина, Селезнева, Уральской, Хабаровской, Чапаева, Южной и Ялтинской улиц.

Дополнительно с 8:00 до 9:00 запланированы кратковременные 15-минутные отключения на улице Вишняковой в домах 12, 13, 14, 16, 17.

Водоснабжение будет приостановлено с 23:00 5 февраля до 5:30 6 февраля у жителей частного сектора поселка Северный. Без воды останутся улицы Ладожская, Осенняя, Дорожная, Норильская, Скобелева, участки Пригородной, Апрельской, 5-й Дорожной, 9-й Тихой, 2-й Дорожной, Раздельной и многоквартирный дом на 2-й Трудовой.

Уточнить информацию об отключениях электричества можно в диспетчерской службе «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66 или в ООО «Кедр» по номеру 8-800-101-30-13. По вопросам водоснабжения следует обращаться в диспетчерскую службу ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38 и 217-03-33.

Никита Бесстужев