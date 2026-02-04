У берегов Крыма в Черном море обнаружили ледяное поле протяженностью более 7 км

В Черном море у берегов Крыма обнаружено дрейфующее скопление льда протяженностью более 7 км. Ледяное поле зафиксировали в районе Бакальской косы на северо-западе полуострова, сообщили в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

Фото: ООПТ ФГБУ «Заповедный Крым» Фото: ООПТ ФГБУ «Заповедный Крым»

Скопление льда выявили по спутниковым снимкам в акватории государственного природного заказника «Малое филлофорное поле». В дирекции охарактеризовали явление как редкое для современных климатических условий — обширное ледяное поле оказалось прижато к Бакальской косе.

В пресс-службе уточнили, что обнаруженное образование не относится к классическим айсбергам ледникового происхождения. Так называемый «черноморский айсберг» представляет собой дрейфующий морской лед, сформировавшийся непосредственно в акватории.

Каркинитский залив, где было зафиксировано ледяное поле, является мелководным и глубоко вдается в сушу. При продолжительных морозах температура воды здесь может опускаться ниже нуля, что приводит к образованию льда. Под воздействием северных ветров льдины и шуга сгоняются в крупные массивы и прижимаются к берегу.

В дирекции отметили, что лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а появление столь протяженных ледяных полей является редким природным явлением.

Никита Бесстужев