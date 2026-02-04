Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне вырос на треть за год

Объем добычи рыбы в Азово-Черноморском бассейне увеличился на 30% в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в регионе выловили около 50 тыс. тонн рыбы. Доля Азово-Черноморского бассейна в общероссийской добыче составляет чуть больше 1%. «В основном, это мелкосельдевые виды рыб — хамса, шпрот»,— пояснил Фомин.

Общий объем рыболовства на юге России достиг 125-130 тыс. тонн, что составляет 2,6-2,7% от всероссийского показателя.

Валентина Любашенко