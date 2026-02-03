Прокуратура Петербурга проверяет соцслужбы после убийства девятилетнего ребенка

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку исполнения законодательства и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после громкого убийства девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка деятельности должностных лиц уполномоченных органов по раннему выявлению причин и условий, способствовавших произошедшему, а также организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении»,— заявили в ведомстве.

Суд 3 февраля отправил в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши. (ч.2 ст.105 УК РФ). Мальчик подрабатывал на парковке рядом с гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, протирая фары и стекла, где его посадил в машину фигурант.

По одной из версий, далее между ними возник конфликт, связанный с отказом ребенка от сексуальных действий. Школьник пообещал молчать о предложении Жилкина, если тот ему выплатит полмиллиона рублей. После этого обвиняемый нанес Паше несколько ударов кулаком, от которых потерпевший скончался на месте.

Артемий Чулков