В Сочи завершили реставрацию башни и шпиля Морского вокзала

В Сочи завершена комплексная реставрация трехъярусной башни со шпилем Морского вокзала. Работы выполнило ФГУП «Росморпорт», сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Речь идет о первой полномасштабной реставрации 36-метровой башни со смотровыми площадками и скульптурными группами. Проект реализовывался на основе архивных чертежей и результатов лабораторных исследований материалов.

В ходе работ были обновлены скульптуры и витражи шпиля, выполнены внутренняя отделка и кровельные работы, восстановлены фасады, лепнина и декоративные элементы. Особое внимание уделялось сохранению сложной геометрии сооружения, колоннад, орнаментальной лепнины и скульптурных композиций. На время работ для их защиты устанавливали специальные укрытия.

Ансамбль морского вокзала построен по проекту академика К.С. Алабяна, архитектора Л.Б. Карлика и инженера А.Ф. Кузьмина и задумывался как парадный въезд на курорт. Шпиль со звездой стал архитектурным символом послевоенного периода. В декабре 2025 года Морской вокзал Сочи отметил 70-летие со дня открытия.

В апреле 2025 года готовность реставрационных работ оценивалась в 60%, завершить их планировали до конца года.

На реконструкцию морского порта Сочи предусматривалось направить 209 млн руб. Помимо здания вокзала, проект включает ремонт спецпричала №11, а также участков №1 и №2 акватории порта. Работы должны быть выполнены в период с 2023 по 2026 год.

Никита Бесстужев