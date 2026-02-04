«Крайжилкомресурс» может потерять статус регоператора ТКО на Кубани

Компания «Крайжилкомресурс» вошла в список 17 региональных операторов в 15 субъектах России, которые могут лишиться статуса из-за отсутствия банковских гарантий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора.

Среди компаний, находящихся под угрозой лишения статуса, также «Хартия» во Владимирской, Тульской, Ярославской и Московской областях, «Вега» в Воронежской области, «Эколайф» в Ингушетии и «ТСП» в Туве.

«Отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости региональных операторов. На еженедельных штабах мы обговариваем эти моменты и постоянно отслеживаем, чтобы работа без гарантий была исключена. Требуем от регоператоров оперативно готовить необходимую документацию и направлять ее в банки»,— говорится в сообщении пресс-службы РЭО.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в Краснодаре в 2001 году. Генеральный директор — Артур Рогонян. Компания обслуживает Сочи, Туапсинский муниципальный округ, Горячий Ключ, Апшеронский и Белореченский районы.

В июле 2025 года в Краснодарском крае начал работать Южный региональный оператор. После этого количество жалоб на вывоз ТКО сократилось на 54%. Новый регоператор обслуживает территории в Староминской и Новороссийской зонах края, включая Ейский, Каневской, Староминский, Щербиновский и Кущевский районы, Ленинградский муниципальный округ, Новороссийск и Геленджик.

Ранее функции по вывозу мусора на этих территориях выполняла компания «Эко ЮГ». В отношении организации были составлены более 20 актов о нарушении правил вывоза. Материалы направили в прокуратуру.

Никита Бесстужев