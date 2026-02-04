НМТП обжалует решение ФАС о тарифах на перевалку металлов в порту Новороссийск

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» обратилось в апелляционную инстанцию с жалобой на решение арбитражного суда Москвы, который в декабре отклонил иск портовой компании к ФАС о тарифах на перевалку черных металлов. Согласно картотеке, жалобу зарегистрировали 3 февраля, а к производству пока не приняли. Спор рассматривается повторно после того, как кассационный суд отправил дело на новое разбирательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП» Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП»

В сентябре 2025 года арбитражный суд Московского округа удовлетворил жалобу антимонопольной службы и полностью отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые поддержали позицию портовой компании.

ФАС не согласилась с решениями судов, удовлетворивших иск НМТП о признании недействительным приказа службы по возбуждению дела из-за роста тарифов на перевалку чермета.

В декабре суд первой инстанции отклонил ходатайства портовой компании о проведении закрытого заседания из-за наличия документов с грифом коммерческой тайны, а также о назначении судебно-экономической экспертизы. Представитель ФАС выступил против удовлетворения обоих ходатайств.

Весной 2024 года антимонопольная служба возбудила против НМТП дело из-за роста тарифов на перевалку черных металлов в Новороссийске. В мае портовая компания подала иск с просьбой признать незаконным приказ ФАС о возбуждении дела. Третьим лицом по делу привлечен Абинский электрометаллургический завод из Краснодарского края.

Новороссийский морской торговый порт входит в число крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Крупнейшим акционером НМТП является «Транснефть», государству принадлежит 20% акций.

Никита Бесстужев