Цена серебра на Comex ускорила рост до более чем 10%

Стоимость мартовского фьючерса на серебро ускорила рост до 10,46%, следует из данных на бирже Comex. Такое значение зафиксировали около 17:06 мск. Цена на серебро достигла $92 за тройскую унцию.

По данным на 18:33 мск стоимость серебра замедлила рост до +6,32%. Цена за тройскую унцию драгметалла составила $88,8. Стоимость апрельского фьючерса на золото растет на 0,97%, выше $4983 за тройскую унцию.

Биржевая стоимость драгоценных металлов начала расти с декабря 2025 года из-за геополитической напряженности. В январе золото и серебро уже несколько раз обновляли ценовые рекорды. 2 февраля фьючерс на серебро падал до $71,2 за тройскую унцию. Падение драгметалла в этот день замедлялось на 12,7%.

