Ростовский электровозоремонтный завод обучит 230 сотрудников в 2026 году

Ростовский электровозоремонтный завод направит на повышение квалификации, подготовку и переподготовку более 230 сотрудников в 2026 году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба РЭРЗ.

По информации предприятия, квалификацию повысят около 150 работников завода, свыше 80 человек освоят новые специальности. Обучение пройдут руководители и специалисты функциональных и инженерно-технических подразделений.

«Среди рабочих профессий наиболее востребованными направлениями подготовки стали дефектоскопист, стропальщик, слесарь по ремонту подвижного состава и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Также планируется обучение работников из кадрового резерва»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники будут учиться не только в Ростове-на-Дону, но и в государственных и частных образовательных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ижевска, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Ельца и Уссурийска.

«Непрерывное образование является ключевым фактором повышения профессионального мастерства сотрудников на всех уровнях организации, включая управленческий состав, профильных специалистов и работников производственных направлений, а также способствует устранению кадрового дефицита по отдельным направлениям профессиональной деятельности»,— отметила заместитель директора по персоналу Ростовского ЭРЗ Наталья Костенко.

Валентина Любашенко