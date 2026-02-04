Публикации прорвались в стратегию

«Ъ-Кубань» провел встречу «Медиапространство и бизнес: роли и взаимодействие в 2026 году». Какую пользу приносит сотрудничество со СМИ и почему публикация материалов в деловой прессе важна для компаний любого масштаба, предприниматели, маркетологи, менеджеры, редакторы и журналисты обсудили в камерной атмосфере одного из исторических зданий Краснодара. Партнером мероприятия выступил кондитерский дом «Лаванда».



Фото: Артем Гыченков Встреча «Медиапространство и бизнес: роли и взаимодействие в 2026 году» состоялась 26 февраля в Краснодаре

Фото: Артем Гыченков

Активное взаимодействие со СМИ является важным элементом комплексной стратегии продвижения бизнеса. Правильный подбор изданий, создание качественного контента и работа с прессой способны значительно ускорить развитие компании и укрепить ее позицию на рынке. Так, регулярные публикации о компании формируют устойчивое присутствие в информационном пространстве, что повышает узнаваемость бренда. Чем чаще название организации появляется в значимых изданиях, тем больше вероятность привлечь внимание потенциальных клиентов и партнеров.

Главный редактор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Андрей Пугачев среди главных преимуществ делового СМИ отметил оперативность, достоверность и объективность. «Мы публикуем информацию только из первоисточников. Неслучайно “Ъ-Кубань” вошел в топ-3 самых цитируемых СМИ Краснодарского края по итогам III квартала 2025 года. Среди региональных изданий “Ъ” мы заняли в прошлом году первое место по количеству уникальных посетителей»,— подчеркнул главред.

Деловые издания имеют широкую читательскую базу среди профессионалов своего дела. Это открывает доступ к новым рынкам сбыта и целевым аудиториям, ранее недоступным через традиционные маркетинговые инструменты. «Коммерсантъ» — это прежде всего издание для людей, принимающих решения. «Среди наших читателей — представители власти, бизнеса, правоохранительных органов и судебной системы. Наибольшая доля в структуре нашей аудитории приходится на экономически активное население. При этом “Ъ-Кубань” читают не только в Краснодарском крае, но и в Москве, Омске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и других городах России»,— рассказал Андрей Пугачев.

Фото: Артем Гыченков Главный редактор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Андрей Пугачев

Фото: Артем Гыченков

Экспертность важно подтвердить

Публикации в известных деловых изданиях создают эффект надежности и престижности. Читатели, среди которых есть потенциальные партнеры и клиенты, склонны доверять компаниям, чьи успехи получают освещение в крупных медиа.

«“Коммерсантъ” — это бренд, которому доверяет вся Россия. Наши журналисты добывают эксклюзивную информацию. В эпоху тотального распространения нейросетей и искусственного интеллекта, генерирующих поток рерайтов и фейков, ценность уникального верифицированного контента растет. Именно поэтому влияние нашего СМИ в информационном поле только увеличивается. Наш медиахолдинг включает “Ъ-Кубань”, “Ъ-Сочи”, “Ъ-Новороссийск”, “Ъ-Ростов” и “Ъ-Кавказ”, а повестка нашего издания охватывает Южный и Северо-Кавказский федеральные округа»,— рассказала коммерческий директор «Ъ — Юг России» Анастасия Писарева.

Фото: Артем Гыченков Начальник отдела внешних коммуникаций Банка «Кубань Кредит» Ксения Руденко

Фото: Артем Гыченков

Участие представителей компании в тематических мероприятиях, интервью и авторских статьях деловых СМИ укрепляет репутацию надежного партнера и эксперта отрасли. Экспертиза становится дополнительным аргументом в переговорах с клиентами и контрагентами.

О возможностях медийной рекламы, а также о том, как правильно выбрать инструмент и избежать при этом ошибок, рассказал основатель компании moloko Евгений Миличенко. «"Медийка" формирует спрос на продукт, создает интерес, а не заявку на приобретение, массово доносит акции и предложения, работает с широкой аудиторией. Такой формат наиболее эффективен при выводе нового продукта на рынок и информировании аудитории об акции. Например, при размещении анонса предстарта продаж одного из инвест-отелей в формате медийного баннера с СТА для перехода на сайт “Ъ-Кубань” компания за один день получила 72 контакта потенциальных партнеров и покупателей»,— констатировал эксперт.

Фото: Артем Гыченков Коммерческий директор «Коммерсантъ — Юг России» Анастасия Писарева

Фото: Артем Гыченков

Печатные издания переживают ренессанс

По данным исследования Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), в 2025 году аудитория печатных изданий в России выросла на 2,5 млн человек. Эксперты говорят о ренессансе журналов и газет. В случае с «Ъ» региональное тематическое глянцевое приложение под названием Guide — не альтернатива онлайн-медиа, а органичное дополнение. «Например, журнал с вашим интервью или публикацией о вашей компании можно дарить партнерам и клиентам. Также печатные издания пользуются популярностью у посетителей и участников деловых мероприятий»,— отметила Анастасия Писарева.

В прошлом году выпущены проекты, посвященные рынку недвижимости, ИТ-технологиям и цифровизации предприятий, туриндустрии, экологии, агропрому и др. Приложение распространяется на крупнейших бизнес-мероприятиях, включая федеральные и столичные. Так, ежегодно специальный номер журнала готовится к Петербургскому экономическому форуму. Кроме того, небольшие тематические приложения выходят в цвете на газетной бумаге. Как правило, их выпускают к различным профессиональным праздникам и выставкам, например Mallpic Sochi.

Фото: Артем Гыченков Основатель компании moloko Евгений Миличенко

Фото: Артем Гыченков

В этом году к традиционным печатным изданиям добавится новый проект — журнал «Коммерсантъ Стиль Клуб». «В фокусе внимания — тенденции из мира моды, дизайна, красоты и здоровья, ювелирного искусства, парфюмерии. На страницах издания вы также найдете популярные маршруты, новые направления и локации с высоким туристическим потенциалом, путеводители по отелям и ресторанам, тренды в сфере гостеприимства и гастрономии. Первый номер глянцевого журнала выйдет уже в марте под слоганом "Ответственная женственность". Одновременно с выпуском на сайте “Ъ-Кубань” появится специальный раздел под названием "Стиль"»,— анонсировала Анастасия Писарева.

Она добавила, что среди героев номера — представители власти, известные предприниматели, топ-менеджеры, медийные персоны, практикующие эксперты и аналитики. Участники проекта расскажут, что увлекает и вдохновляет их за пределами карьеры, какими смыслами наполнен их бизнес, поделятся опытом, как сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Фото: Артем Гыченков Директор по развитию, соучредитель маркетингового агентства Y3 digital Елена Сизова

Фото: Артем Гыченков

Офлайн набирает обороты

Продвижению бренда, выстраиванию глубокой и осмысленной связи с целевой аудиторией способствует и участие в деловых мероприятиях. По словам руководителя отдела мероприятий «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Эллины Труновой, интерес к бизнес-встречам ежегодно растет.

«На наших мероприятиях вы поднимаете ваш репутационный капитал. Мы приглашаем экспертов на круглые столы, бизнес-бранчи, бизнес-завтраки, конференции и бизнес-премии, а также на открытые сессии на форумах федерального значения. Это прекрасная возможность завести новые знакомства с потенциальными клиентами, партнерами и наладить деловые контакты. Наши журналисты пишут об этих мероприятиях, ваших выступлениях, мы организовываем онлайн-трансляции, таргетируем и публикуем информацию в соцсетях. Все это повышает экспертность бренда и цифровое присутствие в инфополе региона. Ближайшее мероприятие под названием "ИИ в бизнесе: горизонты развития и практики применения" состоится 18 февраля в ресторане "Гусь"»,— анонсировала Эллина Трунова.

Фото: Артем Гыченков Руководитель отдела мероприятий «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Эллина Трунова

Фото: Артем Гыченков

Она также рассказала, что новым направлением деятельности издания в этом году станет запись подкастов и публикация их на сайте «Ъ-Кубань». «Готовое видео с нашим логотипом вы сможете использовать для публикации на своих сайтах»,— добавила Эллина Трунова.

Ценность деловых СМИ растет

AI-предприниматель, эксперт по внедрению нейросетей в маркетинг и бизнес Юлия Шорина рассказала, что чаще всего искусственный интеллект используют для ускорения создания контента, более быстрого принятия решений, получения инсайтов, создания электронных писем и постов. Значительно реже нейросети используют для создания полнотекстовых статей. «ИИ и нейросети пока еще плохо справляются с проверкой фактов, анализом. Журналист по-прежнему в этом плане незаменим»,— отметила Юлия Шорина.

Фото: Артем Гыченков AI-предприниматель, эксперт по внедрению нейросетей в маркетинг и бизнес Юлия Шорина

Фото: Артем Гыченков

По данным на конец 2025 года, до 71% изображений в соцсетях генерируются или как минимум модифицируются с помощью AI-инструментов. 80% контент-рекомендаций в соцсетях уже управляются AI-алгоритмами (ленты, рекомендации и т. п.), то есть пользовательский фид почти целиком курируется ИИ. При этом отличить работу ИИ от результата человеческого труда с каждым годом становится все сложнее.

Эксперт считает, что маркировка контента, сгенерированного нейросетью, в ближайшем будущем станет обязательной. «Да, 90% контента будет создаваться ИИ. При этом материалы, написанные человеком, станут признаком премиума, а ценность качественных СМИ вырастет в разы»,— уверена Юлия Шорина.