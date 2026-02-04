Администрация Таганрога решит проблемы теплоснабжения после обращений горожан

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о ходе ремонта котельных после жалоб жителей на проблемы с теплоснабжением. Об этом она написала в социальных сетях по итогам личного приема граждан.

По словам госпожи Камбуловой, на котельных на ул. Заводская, 1 и ул. Химическая, 11 проводится капитальный ремонт котлов. Новое оборудование планируют запустить до конца марта и апреля 2026 года соответственно.

Котельная на ул. Ленина, 220 находится в частной собственности. «Владелец не выполняет капремонт, поэтому там введен режим повышенной готовности. Первоочередные работы провели за счет городского бюджета, параллельно решают вопрос обеспечения теплом на следующий сезон»,— пояснила глава города.

Котельная на ул. Циолковского, 40 работает с 1960 года на изношенном паровом оборудовании. Власти рассматривают возможность строительства новой газовой котельной.

Мэр Таганрога подчеркнула, что все объекты в настоящее время функционируют в штатном режиме.

Валентина Любашенко