Три поезда южного направления задерживаются в Тамбовской области из-за схода вагонов

В Тамбовской области зафиксирована задержка восьми пассажирских составов, среди которых три поезда южного направления: №35 Адлер—Санкт-Петербург, №37 Имеретинский курорт—Нижний Новгород и №101 Адлер—Москва. Причиной сбоя в графике стал сход грузовых вагонов на станции Кочетовка-2, сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог. Решается вопрос о пропуске по альтернативному маршруту.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По официальным данным РЖД, помимо указанных южных рейсов, в пути задерживаются поезда №3 Кисловодск—Москва, №27 Симферополь—Москва, №139 Кисловодск—Архангельск, №266 Москва—Новороссийск и №739 Воронеж—Москва. Сейчас рассматривается возможность перенаправления составов по обходному маршруту, чтобы минимизировать время простоя.

Железнодорожники предпринимают все меры для возобновления нормального движения поездов. Актуальную информацию о расписании можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте компании.

Анна Гречко