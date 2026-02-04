Объем раннего бронирования отелей в Анапе вырос на 52% в феврале

По сравнению с прошлым годом объем раннего бронирования в средствах размещения Анапы в феврале увеличился более чем в половину. Отели на курортах Краснодарского края демонстрируют повышение цен на лето в среднем на 3-5%, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Российский союз туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно информации РСТ, средняя стоимость размещения в отелях Краснодарского края составляет 11,2 тыс. руб. за номер. В Анапе четырехзвездочные и пятизвездочные отели подорожали примерно на 4% до 17,8 тыс. руб., а номера в отелях с тремя звездами выросли в цене на 38% в среднем до 6,9 тыс. руб.

«Из других курорт Геленджик бронируется на 15% лучше, чем год назад в это же время, отели Дивноморского — на 25%, а Витязево — на 90%. В небольшом минусе — Адлер и Туапсе, снижение также наблюдается по станице Голубицкая (-41%) и Ейску (-63%)»,— заявили в Российском союзе туриндустрии.

Представители РСТ утверждают, что отели сохраняют цены на наиболее востребованные летние месяцы практически на прошлогоднем уровне. В Крыму стоимость отдыха увеличилась на 15-20% по сравнению с показателями 2025 года, поэтому конкурентные в сфере туризма регионы могут войти в сезон с приблизительно одинаковыми ценами на отдых.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы пока не предназначены для открытия в связи с высокой концентрацией нефтепродуктов в песке. При этом, по словам руководителя ведомства, до начала курортного сезона еще остается достаточное количество времени.

Кристина Мельникова