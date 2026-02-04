Жители Кубани могут получить вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия

Жители Краснодарского края могут получить денежное вознаграждение за добровольную передачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в рамках региональной госпрограммы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Компенсацию выплачивают за сдачу незаконного вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Передать их можно в любом отделе полиции региона.

В 2025 году граждане добровольно сдали две единицы гладкоствольного вооружения и 22 патрона. Общая сумма компенсации составила свыше 8,4 тыс. руб.

По данным управления региональной безопасности администрации края, с 2019 года действует постановление губернатора края о выплате денежного вознаграждения гражданам за добровольную передачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ежегодно из краевого бюджета по госпрограмме «Обеспечение безопасности населения» на эти цели выделяют 1,5 млн руб.

Никита Бесстужев