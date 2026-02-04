Накопления ярославцев по программе долгосрочных сбережений достигли 4,8 млрд

На счета жителей Ярославской области по программе долгосрочных сбережений поступило 4,84 млрд руб. с начала 2024 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Эта сумма включает как личные взносы участников программы, так и начисленный инвестиционный доход, средства, переведенные из обязательного пенсионного страхования. Всего ярославцы заключили 92 тыс. договоров. Из них 66,8 тыс. было заключено в 2025 году.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в России в 2024 году. Она помогает создать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Государство в течение первых 10 лет софинансирует до 36 тыс. руб. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Алла Чижова