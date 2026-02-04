Внедрение безбарьерной оплаты проезда на М-4 «Дон» на Кубани не планируется

Безбарьерную систему взимания платы «Свободный поток» на участках трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае в ближайшее время внедрять не планируют. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

В госкомпании уточнили, что такая система, как правило, применяется на новых трассах, а не на уже эксплуатируемых магистралях. В связи с этим внедрение схемы на М-4 «Дон» в регионе не рассматривается.

В «Автодоре» напомнили, что в 2026 году продолжается реконструкция участка трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км в Ростовской области. Работы ведутся на территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, а также в городах Каменск-Шахтинский и Шахты.

Проезжую часть расширяют до шести полос, параллельно реконструируются искусственные сооружения. Завершить проект планируется в 2027 году.

В компании подчеркнули, что одной из ключевых задач реконструкции остается обеспечение бесперебойного движения, особенно в курортный сезон. Даже в период работ на трассе сохраняется по две полосы движения в каждом направлении, а параметры трассы позволяют поддерживать безопасную скорость на уровне 60–70 км/ч.

Также в «Автодоре» отметили, что графики ремонтов ежегодно корректируются с учетом туристического трафика — в высокий сезон работы, способные снизить пропускную способность трассы, не проводятся.

С 22 апреля 2025 года на федеральной трассе А-289 в Краснодарском крае введена платная проездная система «Свободный поток». Дорога оснащена рамками с датчиками, которые фиксируют проезд автомобилей без остановки и автоматически формируют сумму к оплате.

Никита Бесстужев