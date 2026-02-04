В ростовской колонии за 162 млн рублей установили оборудование для выпуска банок

В исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону запустили производство металлической тары на оборудовании стоимостью свыше 162 млн руб. Об этом сообщает регионального управления ФСИН по Ростовской области.

Решение было принято при сотрудничестве учреждения с ООО «Ростовский тарный завод». В рамках партнерства в 2025 году на территории колонии смонтировали современную линию для изготовления металлических банок и комплектующих. Линия производства позволила дополнительно трудоустроить свыше 20 заключенных и значительно повысить производительность.

Выпущенные жестяные банки используют как упаковку для лакокрасочной и химической продукции, а также водно-дисперсионных красок по всей России. Планируется, что объем выпускаемой продукции в год превышает 2,5 млн штук банок.

Константин Соловьев