Агрохолдинг «СТЕПЬ» увеличил валовой надой молока на 21% в 2025 году

По итогам 2025 года Агрохолдинг «СТЕПЬ» увеличил валовой надой сырого молока на 21% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе компании. Общий объем производства составил 267 тыс. тонн сырого молока.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

В целом на Дону, по данным Ростовстата, в прошлом году производство молока составило 966,3 тыс. тонн (87,5% к январю—декабрю 2024 года). На Кубани в 2025 году произведено 1,3 млн т. молока (+2,8%), подсчитали в Минсельхозе РФ.

Согласно статистике Агрохолдинга, «СТЕПЬ» в последние годы увеличивал показатель надоя на 20% и более: за предыдущие пять лет валовой надой на фермах компании вырос в три с лишним раза (на 208%).

«Мы делаем ставку на сочетание двух важнейших факторов — высокий профессионализм команды и применение передовых технологий из лучшей мировой практики. Особое внимание мы уделяем кормовой базе — рацион является собственной разработкой экспертов "СТЕПИ"»,— отметил генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

Согласно последнему рейтингу крупнейших производителей молока в России, Агрохолдинг «СТЕПЬ» входит в топ-4. Рейтинг ежегодно формируют Национальный союз производителей молока Союзмолоко, отраслевое СМИ Milknews и консалтинговое агентство Streda Consulting.

По данным Минсельхоза РФ, в России в 2025 году выросло производство молока и молочной продукции. За первое полугодие производство сырого молока в хозяйствах всех категорий составило 16,9 млн тонн. Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился на 4,5%.