Штрафы за административные правонарушения в области превысили 350 млн рублей

В Ярославской области в 2025 году было вынесено почти 35 тыс. постановлений об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила 350 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Поступательно меняем окружающую нас среду, делаем жизнь в регионе комфортнее, в том числе благодаря деятельности инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области. Работа, в частности межведомственная, ведется по всем направлениям: от чистоты территорий до технической безопасности аттракционов»,— прокомментировал губернатор.

В регионе продолжается работа по выявлению фактически погибших объектов. По данным начальника инспекции Олега Кузнецова, в реестр включено 5 092 объекта, из которых 2 123 уже демонтированы.

Также ведется борьба с вандализмом по поручению губернатора Михаила Евраева. В 2025 году заведено 89 уголовных дел. За размещение объявлений и нанесение надписей в неположенных местах вынесено 9 964 постановления. Общая сумма штрафов превысила 77 млн руб.

В сфере государственного жилищного надзора за 2025 год проведено 814 контрольно-проверочных мероприятий, что на 20% превышает показатели предыдущего года. В отношении руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья вынесено 563 предписания.

Областной АНО «Центр развития ЖКХ» на постоянной основе проводит мониторинг жилищного фонда, обследование территорий и анализ общественного мнения. На базе центра функционирует единая диспетчерская служба, которая за 2025 год приняла 35 тыс. звонков и зарегистрировала около 15 тыс. обращений.

Алла Чижова