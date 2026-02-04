Штрафы за административные правонарушения в области превысили 350 млн рублей
В Ярославской области в 2025 году было вынесено почти 35 тыс. постановлений об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила 350 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
«Поступательно меняем окружающую нас среду, делаем жизнь в регионе комфортнее, в том числе благодаря деятельности инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области. Работа, в частности межведомственная, ведется по всем направлениям: от чистоты территорий до технической безопасности аттракционов»,— прокомментировал губернатор.
В регионе продолжается работа по выявлению фактически погибших объектов. По данным начальника инспекции Олега Кузнецова, в реестр включено 5 092 объекта, из которых 2 123 уже демонтированы.
Также ведется борьба с вандализмом по поручению губернатора Михаила Евраева. В 2025 году заведено 89 уголовных дел. За размещение объявлений и нанесение надписей в неположенных местах вынесено 9 964 постановления. Общая сумма штрафов превысила 77 млн руб.
В сфере государственного жилищного надзора за 2025 год проведено 814 контрольно-проверочных мероприятий, что на 20% превышает показатели предыдущего года. В отношении руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья вынесено 563 предписания.
Областной АНО «Центр развития ЖКХ» на постоянной основе проводит мониторинг жилищного фонда, обследование территорий и анализ общественного мнения. На базе центра функционирует единая диспетчерская служба, которая за 2025 год приняла 35 тыс. звонков и зарегистрировала около 15 тыс. обращений.