Ростовский зернотрейдер подал второй иск к сирийской корпорации

Московский арбитражный суд перенес на 26 марта рассмотрение иска ростовского зернотрейдера «Паллада» к генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии. Сумма требований составляет 10,7 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки суда.

Это уже второе судебное разбирательство «Паллады» с сирийской стороной. В июне 2025 года компания подала иск к центральному банку Сирии и указанной корпорации с требованием взыскать долг в размере 5,6 млрд руб. Следующее заседание по первому делу запланировано на 15 июля 2026 года.

Таким образом, общая сумма претензий зернотрейдера к сирийским структурам достигает 16,3 млрд руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, основным собственником «Паллады» является Сергей Кузнецов. В 2024 году выручка компании составила 36,2 млрд руб. против 29,7 млрд руб. в 2023 году. При этом чистая прибыль снизилась с 8,2 до 4,5 млрд руб.

Валентина Любашенко