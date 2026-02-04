Двух жителей Дона задержали за кражи медных кабелей с оросительной техники

В Ростовской области задержали двух граждан, подозреваемых в краже кабелей с оросительного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, 32-х и 33-летний жители с. Большая Орловка, имеющие судимость, совершали ночные выезды в Семикаракорский и Мартыновский районы. Там они демонтировали провода с дождевальных установок, после чего транспортировали добычу в лесополосу для сжигания изоляционного покрытия. Извлеченную медь злоумышленники реализовывали через пункт приема металлолома в Константиновске.

Доходы от преступной деятельности превысили 300 тыс. руб., которые подозреваемые тратили на собственные потребности.

Задержание произошло во время очередного рейда — нарушителей застали на месте преступления. При обыске автомобиля обнаружили похищенный кабель, а также изъяли инструменты, мобильные телефоны и транспортное средство, использовавшееся для совершения краж.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса России (кража группой лиц с нанесением значительного ущерба). Санкции предусматривают наказание до шести лет тюремного заключения.

Правоохранители продолжают устанавливать полный размер материального ущерба, причиненного предпринимателям.

Валентина Любашенко