На Дону 42% специалистов готовы отказаться от смены работы при повышении зарплаты

42% соискателей в Ростовской области готовы отказаться от смены работы, если нынешний работодатель повысит им зарплату. О результатах исследования «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно исследованию, повышение дохода стало главным аргументом для принятия встречного предложения от нынешнего работодателя. Для части специалистов региона важны и другие условия: 11% готовы остаться при повышении в должности, столько же — при предложении интересного проекта, 10% — в случае перевода в другой отдел, 9% — при изменении графика. При этом 24% опрошенных заявили, что не примут контроффер ни при каких условиях.

«Для большинства кандидатов ключевым фактором все еще является уровень дохода. Однако почти каждый второй респондент обращает внимание и на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Среди участников опроса 24% не готовы принять контроффер даже при увеличении зарплаты. Главной причиной стало сильное выгорание — на это указали 53% респондентов. На втором месте неподходящие условия работы (44%), на третьем — разногласия с руководством (41%). Также сотрудники отказываются от встречных предложений из-за желания сменить отрасль (32%) или коллектив (28%), а также из-за переезда (8%).

Валентина Любашенко