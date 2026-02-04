На Кубани планируют построить 136 км сетей газоснабжения

В 2026 году в Краснодарском крае планируется построить 136 км сетей газоснабжения за счет регионального бюджета, на эти цели направят около 700 млн руб. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев после встречи с гендиректором «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадием Нараевым, на которой обсуждалось дальнейшее сотрудничество в области газификации.

По словам главы региона, несмотря на сложную экономическую и внешнеполитическую ситуацию, темпы газификации края в 2025 году не снижались, и по показателям область входит в число лидеров страны. Программа социальной газификации выполняется по поручению президента России. С 2021 года в регионе заключено более 115 тыс. договоров на догазификацию, к границам участков уже подвели газопроводы для 95 тыс. домовладений.

Для малоимущих и многодетных семей, участников СВО и других льготных категорий предусмотрена компенсация до 120 тыс. рублей на проведение газификационных работ внутри участков. Этой мерой поддержки воспользовались свыше 25 тыс. жителей на общую сумму 2,3 млрд руб. Кроме того, по президентской программе газ проведен к 49 образовательным и медицинским учреждениям края.

Губернатор отметил, что совместная работа с «Газпром межрегионгаз» позволит реализовать все намеченные планы по газификации региона.

