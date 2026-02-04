Суд в Сочи арестовал четырех обвиняемых в махинациях с контрактами на ремонт трасс

В Сочи арестованы четверо участников масштабного дела о коррупции в дорожной отрасли Краснодарского края. Под стражу отправлены заместитель министра транспорта региона Александр Дашук, бывший гендиректор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, а также предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все они привлечены соответчиками по иску Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и действующему депутату Андрею Дорошенко, которых надзорные органы считают организаторами схемы откатов с доходом не менее 2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Сочи избрал обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Как следует из данных ГАС «Правосудие», фигуранты Дашук, Чубачук, Сердюк и Никогда обжаловали аресты в краевом суде. Ранее в рамках того же уголовного дела под стражу были помещены дети депутата Дорошенко, Милана и Эльдар, на которых тот переоформил часть дорожно-строительного бизнеса. Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев был задержан, но вышел под подписку о невыезде после заключения досудебного соглашения.

По версии Генпрокуратуры и ФСБ, участники схемы с 2016 года получали откаты от подрядчиков за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог. Часть средств инвестировалась в развитие бизнеса и приобретение недвижимости. Вороновский, став депутатом Госдумы, продолжал влиять на решения региональной власти через доверенных чиновников, включая Дашука. Площадкой для согласования нелегальных схем служил Союз дорожников Кубани, которым с 2021 по 2025 год руководила Чубачук.

Согласно материалам дела, предприниматель Сердюк договорился с вице-губернатором Вороновским о предоставлении выгодных контрактов и введении в состав учредителей доверенного лица Никогда, после чего Вороновский лично контролировал деятельность компании и распределение объемов дорожно-строительных работ, нарушая запрет на сращивание бизнеса и публичной власти.

Иск Генпрокуратуры к Анатолию Вороновскому и Дорошенко рассматривается в Центральном районном суде Сочи.

Вячеслав Рыжков