Главу гаврилов-ямского учреждения оштрафовали за склад покрышек

В Гаврилов-Яме руководителя МБУ «Центр благоустройства территорий» оштрафовали на 10 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Об этом сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что в ноябре-декабре 2025 года учреждение организовало на муниципальном земельном участке место складирования автомобильных покрышек для дальнейшего вывоза. Общая площадь складирования превысила 220 кв. м. Как отметили в прокуратуре, площадка не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям и не была оборудована соответствующим образом, в том числе отсутствовало твердое покрытие.

«Складирование отходов не на специально отведенной площадке негативно сказывается на состоянии почвы и ухудшает санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в муниципальном округе, нарушая право местных жителей на благоприятную окружающую среду»,— прокомментировали в прокуратуре.

В итоге в отношении директора учреждения возбудили дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения был назначен штраф. Впоследствии нарушения были устранены: покрышки вывезли с площадки.