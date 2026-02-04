Ростовчане тратят в год около 7 тысяч рублей на гаджеты для здоровья

Каждый четвертый житель Ростова-на-Дону имеет специальные девайсы, которые помогают в заботе о здоровье. В среднем жители донской столицы готовы потратить на такие устройства в год около 7 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, которыми с «Ъ-Ростов» поделились в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно опросу, девять из десяти жителей Ростова-на-Дону интересуются улучшением здоровья и повышением продуктивности. При этом только 31% начинают задумываться об этом, а 32% уже ведут здоровый образ жизни. Еще 26% ростовчан не только следят за питанием и физической активностью, но и используют специальные гаджеты, чаще всего молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (31%).

Предпочтения в устройствах для отслеживания состояния организма отдают умным весам (35%), умным часам (25%) и фитнес-браслетам0 (21%). Представители поколения зумеры активно используют приложения для подсчета калорий (21%), трекеры сна (18%) и умные будильники (15%). Возрастная категория от 45 лет в основном пользуется тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами (45-60%). Отмечается, что большинство опрошенных использует гаджеты для отслеживания общего уровня активности и сжигаемых калорий (52%), пульса и сердечного ритма (50%), а также измерения артериального давления (48%). Молодежь 18-24 лет чаще смотрит на количество и качество сна (41%), состав тела — процент жира и мышц (37%) и уровень стресса (30%).

В среднем на гаджеты и приложения для здоровья в Ростове-на-Дону тратят около 7 тыс. руб. в год, еще 25% вкладывают по 5 тыс. руб., 18% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще 11% тратят от 10 тыс. до 15 тыс., 11% — от 15 тыс. до 30 тыс., а 3% — больше 30 тыс. руб.

Больше половины (61%) опрошенных ростовчан отметили, что за последние несколько лет стали активнее интересоваться здоровыми привычками. Треть (30%) внедрили некоторые из них в свою жизнь, столько же стали внимательнее и осознаннее следить за своим здоровьем в целом. Среди самых популярных полезных привычек — отказ от алкоголя и курения (45%), а также соблюдение режима сна и отдыха (39%). Еще почти столько же (41%) принимают витамины и БАДы — чаще это женщины (47%). Они же активнее следят за водным балансом (43% против 28% мужчин), питанием (36% против 30%) и чаще проходят медицинские и профилактические медосмотры (21% против 15%). Мужчины же в основном внедряют регулярные физические нагрузки (37% против 32% женщин).

Константин Соловьев