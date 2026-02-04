Ростовская область показала сдержанный старт жилищного строительства в 2026 году

Ростовская область в январе 2026 года запустила один жилой корпус площадью 6,1 тыс. кв. м. Это самый малый по масштабу проект среди регионов юга России, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, крупнейший по площади проект на юге страны в январе 2026 года стартовал в Краснодарском крае — один корпус на 13 тыс. кв. м.

Специалисты отметили более сдержанный старт января 2026 года на юге по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тогда в Ростовской области также запустили один проект и один корпус, но большей площадью — 17,4 тыс. кв. м.

В Ростове-на-Дону в январе 2026-го новых проектов не стартовало.

Всего в регионах юга страны за январь 2026 года началось строительство семи проектов и восьми корпусов общей площадью 34 тыс. кв. м. Для сравнения: в январе 2025 года запустили восемь проектов, 11 корпусов на 72,3 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко