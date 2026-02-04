Ростовская область показала сдержанный старт жилищного строительства в 2026 году
Ростовская область в январе 2026 года запустила один жилой корпус площадью 6,1 тыс. кв. м. Это самый малый по масштабу проект среди регионов юга России, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на bnMAP.pro.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации аналитиков, крупнейший по площади проект на юге страны в январе 2026 года стартовал в Краснодарском крае — один корпус на 13 тыс. кв. м.
Специалисты отметили более сдержанный старт января 2026 года на юге по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тогда в Ростовской области также запустили один проект и один корпус, но большей площадью — 17,4 тыс. кв. м.
В Ростове-на-Дону в январе 2026-го новых проектов не стартовало.
Всего в регионах юга страны за январь 2026 года началось строительство семи проектов и восьми корпусов общей площадью 34 тыс. кв. м. Для сравнения: в январе 2025 года запустили восемь проектов, 11 корпусов на 72,3 тыс. кв. м.