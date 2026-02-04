СКППК изменила расписание поездов в Ростовской области

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания скорректировала график движения электричек в Ростовской области в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях. Об изменениях сообщило региональное министерство транспорта.

С 16 февраля по 22 марта 2026 года будет действовать измененное расписание для поездов №6162 и №6164 по маршруту Лихая — Ростов-Главный, №6161 и №6157 Ростов-Главный — Лихая, №6361 Лихая — Глубокая, а также №7111 Ростов-Западный — Кизитеринка и №7112 Кизитеринка — Ростов-Главный. Корректировки коснутся времени отправления и прибытия составов.

Электрички будут останавливаться на всех станциях согласно действующему графику. Актуальную информацию о расписании можно получить на сайте www.skppk.ru, у кассиров на вокзалах, а также на информационных табло и стендах.

Валентина Любашенко