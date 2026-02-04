Путин заявил о пользе безвиза для российско-китайских деловых контактов

Введение безвизового режима между Россией и Китаем способствует росту деловых и гуманитарных контактов между странами, считает президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом во время сегодняшней видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как уточнил господин Путин, каких-либо «существенных вопросов» по безвизу «у соответствующих профильных ведомств не возникает». «Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали»,— сказал российский президент Си Цзиньпину (цитата по сайту Кремля).

Власти Китая с 15 сентября 2025 года ввели безвизовый режим для граждан России. Он позволяет россиянам въехать в КНР только по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. Эта мера действует до 14 сентября 2026 года. До того же срока действует безвиз для туристов из Китая. Он не распространяется на граждан КНР, которые въезжают в Россию для работы, обучения, проживания. В 2025 году поток российских туристов в Шанхай увеличился на 59%. Китай лидирует по въездному турпотоку в Россию, но в прошлом году активность путешественников из этой страны сократилась из-за роста стоимости поездок.

