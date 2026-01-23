Поток российских туристов в Шанхай в 2025 году увеличился на 59%

Шанхай в 2025 году посетили 385 тыс. туристов, что на 59% больше, чем в предыдущем году, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на городское управление культуры и туризма. В декабре город посетили почти 40 тыс. россиян, что на 90% больше год к году.

Рост туристического потока из России в мегаполисе связывают с вводом в сентябре 2025-го в Китае безвизового режима для россиян с обычными загранпаспортами. Пробный безвизовый режим действует с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.

«Безвизовый режим позволяет значительно сократить время и упростить процесс оформления для российских граждан, приезжающих в Китай, особенно для тех, кому интересны частые и краткосрочные трансграничные поездки», — сказала замгендиректора компании Shanghai Spring International Travel Service Чжоу Вэйхун.

Всего Шанхай в 2025 году посетили около 9,36 млн иностранных туристов, что больше показателя 2024 года почти на 40%. Наибольший турпоток отмечен из Южной Кореи — порядка 909 тыс. посещений, что в годовом исчислении больше в два раза.

Эрнест Филипповский