В Ростове-на-Дону СКР возбудил уголовное дело из-за падения льда на женщину

В Советском районе Ростова-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после травмирования пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По информации правоохранителей, 31 января 2026 года в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома на проспекте Коммунистический травму головы получила 81-летняя местная жительница. Пострадавшую госпитализировали.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены конкретные сотрудники управляющей организации, на которых в соответствии с жилищным законодательством и договором управления лежала обязанность по организации безопасного содержания кровли и своевременной очистке ее от снега и наледи», — говорится в сообщении СК.

О ходе расследования доложат в центральный аппарат Следственного комитета России.

Константин Соловьев