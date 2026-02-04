Ростовская область стала лидером России по объемам страхования посевов

В 2025 году в Ростовской области было застраховано почти 1,2 млн га посевов. По этому показателю регион стал лидером агрострахования в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На второй и третьей позициях рейтинга оказались Краснодарский край (более 1 млн тыс. га) и Ставропольский край (983 тыс. га).

В ведомстве уточнили, что 59% площадей по стране застраховано по «мультирисковой» программе (компенсация по факту ущерба в каждом хозяйстве), остальное — по программе ЧС.

Наталья Белоштейн