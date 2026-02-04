В Ростовской области озимыми культурами засеяли 2,87 млн гектаров

Аграрии Ростовской области засеяли озимыми культурами 2,87 млн га под урожай 2026 года, превысив план на 3%. Всходы получены на площади более 2,9 тыс. га, что составляет 99,8% от засеянных территорий. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По информации ведомства, состояние озимых культур оценивается как удовлетворительное. «Выпавший снег смягчил воздействие низких температур, а кратковременное потепление не нанесло посевам ущерба»,— заявила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко.

Специалисты отмечают, что текущий осенне-зимний период складывается более благоприятно по сравнению с прошлым сезоном. За три месяца в области выпало 101 мм осадков против 84 мм годом ранее. Дополнительным положительным фактором стал снежный покров высотой от 2 до 14 см, который способствует накоплению продуктивной влаги в почве.

Валентина Любашенко