Nestle расширила отзыв молочных смесей из-за содержания в них токсина

Nestle объявила об отзыве дополнительных партий молочных смесей под маркой Guigoz, в которых ранее был обнаружен токсин цереулид, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерий Bacillus cereus. Компания впервые отозвала смеси Guigoz и Nidal 5 января.

Примеру Nestle последовали Lactalis и Danone — во всех из них был обнаружен цереулид. 6 января Роспотребнадзор по той же причине приостановил ввоз в Россию восьми видов сухих смесей для детей Nestle. Симптомы после употребления продукта с высоким содержанием токсина могут проявляться в течение шести часов. Среди них — рвота или диарея, сообщал Роспотребнадзор.

Во Франции известно о двух случаях смерти младенцев, употреблявших эти смеси. Минздрав сообщал, что только 2 января из медучреждений страны были выписаны пять новорожденных, каждый из которых пережил тяжелое отравление.

Власти Франции официально пока не доказали связь между употреблением молочных смесей Nestle, Lactalis или Danone с отравлениями и летальными исходами. Однако 30 января Министерство здравоохранения ужесточило требования к предельно допустимому уровню цереулида в продуктах. С этим и связан новый отзыв молочных смесей у Nestle.

Кирилл Сарханянц